Lutto per la scomparsa di Lamberto Leonardi, storico tecnico del Latina

LATINA - La città di Latina piange la scomparsa di Lamberto Leonardi, allenatore che ha fatto la storia del club nerazzurro. Nato a Roma nel 1939, dopo una carriera di livello come giocatore trascorsa con le maglie di Roma, Juventus e Atalanta e altri club blasonati, Leonardi ha intrapreso il percorso da tecnico con risultati importanti. Tra questi va ricordata la promozione in serie C nella stagione 1976/1977 conquistata proprio al timone del Latina. L'anno successivo arrivò uno dei trionfi indimenticabili del club pontino, quello del 'Cibali' contro il Catania.

Tanti i messaggi di cordoglio, in primis quello del sindaco di Latina Damiano Coletta: "Se ne va un maestro di calcio che a Latina ha lasciato il segno allenando una delle squadre più forti che la nostra città abbia mai avuto. Ho iniziato a frequentare la prima squadra nel 1976 con il ritiro estivo, ricordo bene il mio esordio in C1 nella sfida Turris-Latina. Ero simpaticamente un po' arrabbiato con lui a quel tempo perché speravo di poter giocare di più, ma devo dire che ho imparato moltissimo. Avevo davanti giocatori esperti e Leonardi puntava molto sull'esperienza. Alla sua famiglia porgo le più sentite condoglianze a nome di tutta la città di Latina".

