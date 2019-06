L'omicidio di Elisa Ciotti, proclamato il lutto cittadino a Cisterna: oggi i funerali

Il sindaco di Cisterna Mauro Carturan ha proclamato il lutto cittadino dalle 15 di oggi per la tragica morte di Elisa Ciotti in concomitanza con la celebrazione della cerimonia funebre che avrà luogo presso la Parrocchia di San Francesco in Piazza Caduti in Guerra a Cisterna.



Il sindaco invita tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali e produttive della città, nel rispetto del principio costituzionale di libertà, ad esprimere, nel modo da ciascuno ritenuto più consono, il cordoglio e il dolore per il grave lutto che ha colpito la nostra cittadinanza e l’abbraccio dell’intera città ai familiari della giovane vittima.



Invita le attività commerciali ad abbassare le saracinesche in concomitanza della cerimonia funebre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA