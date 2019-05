Lutto nel Basket Scauri, è morto a 60 anni l'ex pivot Armando Scalzone

Lutto nella pallacanestro scaurese. Questa mattina, nella sua casa di Castelvolturno (Caserta), è venuto a mancare Armando Scalzone, 60 anni, uomo di sport ed ex pivot biancazzurro, con trascorsi anche a Cassino e a Latina. Il suo nome è legato alle esperienze vissute, tra il 1980 ed il 1996, all’Arena Mallozzi ed al Pala Borrelli, dal Basket Scauri (in serie B e C). Il 3 maggio di un anno fa, quando erano già comparsi i segni della malattia, Scalzone era stato premiato dal club del Sud Pontino, nell’intervallo della gara-2 dei quarti di finale dei play-off per la A2 contro il San Severo.

Una delegazione della società scaurese, guidata dal presidente Roberto Di Cola, dal giemme Massimo Ranieri e dal coach Enrico Fabbri, parteciperà ai funerali, che si svolgeranno, con molta probabilità domani, nel centro casertano. © RIPRODUZIONE RISERVATA