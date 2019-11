Lutto all'ospedale "Goretti" di Latina, morto l'ex direttore sanitario Gianfranco Giacomini

Lutto all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina per la scomparsa dell'ex direttore sanitario del presidio, Gianfranco Giacomini. Il medico aveva 67 anni e da tempo era gravemente malato. Laureato nell'81, si era specializzato successivamente in medicina legale e per circa quattro anni e a lungo aveva ricoperto il ruolo di vice direttore sanitario. Amava ripetere spesso che il "Goretti" lo aveva visto costruire e poi ci era cresciuto dentro come professionista. Oltre a dirigere l'ospedale era anche componente di commissioni medico-legali.



I funerali si svolgeranno domani, giovedì 21 novembre, alle 15 presso la cattedrale di San Marco, a Latina. I familiari chiedono che non siano portati fiori ma donati fondi all'Associazione italiana per la ricerca sul cancro.