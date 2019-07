Lunghe code sulla Pontina ad Aprilia, i lavori paralizzano il traffico

Di nuovo caos sulla Pontina, di nuovo panico sulle strade limitrofe e fino al centro di Aprilia. La causa risiede nei cantieri che in gesto momento si sono spostati all’altezza della provincia di Latina. Già da questa mattina lunghe code si sono formate verso Roma, sulla 148 dallo stabilimento Abbvie e fino al centro commerciale Aprilia 2. Le auto sono ferme. Il traffico si è riversato sulla via Nettunense, ma anche - come accade spesso - nelle vie urbane si Aprilia mandando la circolazione cittadina nel caos. Sono due settimane ormai che va avanti così. Sulla Pontina non c’è pace, se non sono i cantieri mobili, sono gli incidenti o gli incendi improvvisi come quello che è avvenuto ieri a Castel Romano. Ultimo aggiornamento: 09:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA