Lunedì inaugurazione Hub vaccinale all'ex Rossi Sud: sarà affidato alla Croce Rossa

A breve saranno completati i lavori dell’ HUB vaccinale dell’ASL di Latina presso la sede dell’ex Rossi Sud, sito in via dei Monti Lepini, che verrà inaugurato martedì primo giugno alle 16. Fino ad oggi infatti è stato operativo solo il punto vaccinale all'esterno della struttura, da lunedì l'hub funzionerà nell'area interna dell'ex Rossi Sud. Saranno l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e il direttore generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli a tagliare il nastro della struttura che è stata adeguata all’uopo per la somministrazione di circa 400 dosi giornaliere del vaccino Pfizer.

«E’ un momento importante perché diamo una risposta concreta ai cittadini nel periodo estremamente critico che stiamo attraversando. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare alla Croce Rossa, che si è occupata dell’allestimento dando un contributo significativo ai fini della realizzazione dell’opera, e curerà la gestione dell’HUB vaccinale a conferma della straordinaria sinergia e l’impegno prezioso e generoso di tutte le istituzioni del territorio nell’affrontare la situazione pandemica» dichiara la manager Asl, Silvia Cavalli.

