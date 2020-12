Luminarie più belle in provincia di Latina, Minturno vince il contest del Messaggero

E’ Minturno la cittadina pontina con le luminarie natalizie più belle: la cometa sul lungomare, scoiattoli e cigni nei giardini, e renne “volanti” hanno spiazzato lo stile “minimalista” della sfidante. Il sindaco Gerardo Stefanelli lo aveva previsto, in apertura dei giochi del contest indetto dal Messaggero, e ci ha preso in pieno: con 26.110 voti (55,5%) il centro del Sud Pontino ha sbaragliato il comune di Pontinia che si è fermata a 20.879 preferenze (44,5%).

“È una grande soddisfazione che voglio condividere con tutti i miei concittadini, i minturnesi che abitano fuori, e i nostri turisti storici che hanno votato in massa in tutti questi giorni, in ogni singola sfida di questo gioco che il Messaggero ha voluto avviare”, ha commentato a caldo Stefanelli.

Anche per questa avvincente finale il sito ilmessaggero.it, attraverso il quale si è votato, è stato preso d’assalto totalizzando 46.989 click.

