Via alle semifinali del contest del Messaggero per eleggere le luminarie più belle della provincia pontina. I quarti di finale sono stati avvincenti e all'ultimo voto. La seconda fase di gioco si è conclusa mercoledì alle 16. I contatori del portale ilmessaggero.it hanno portato in semifinale Fondi, Minturno, Pontinia e Terracina, che hanno sconfitto rispettivamente Latina, Aprilia, Gaeta e Castelforte. Quattro sfide avvincenti con un verdetto niente affatto scontato e una straordinaria raccolta di consensi: nei quarti di finale i voti sono stati complessivamente 38.078.

LE SEMIFINALI

A partire da oggi, 17 dicembre, e fino a sabato 19 dicembre alle ore 16 si potrà continuare a votare, utilizzando il portale ilmessaggero.it, le luminarie preferite per scegliere le finaliste del contest.

In tabellone due sfide: 1) Pontinia-Terracina; 2) Fondi-Minturno.







I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE

Fondi si è aggiudicata un posto in semifinale per appena 45 voti: 4.089 voti, mentre la sfidante Latina, città capoluogo, si è fermata a un passo dal traguardo con 4.044 preferenze.

Minturno, con l'artiglieria pesante social gestita da un'agguerritissima tifoseria, ha rastrellato la bellezza di 5.672 click in suo favore contro Aprilia che, pur mantenendo il fiato sul collo dell'avversaria meridionale nella giornata di ieri, oggi non è riuscita a batterla totalizzando 3.692 voti. Gara presa sotto gamba da Gaeta, che ha fatto delle sue luminarie un vanto nazionale, conquistando appena 342 preferenze e lasciando un ampio margine di vantaggio a Pontinia che ha ottenuto 956 voti.

Sfida da grandi numeri tra Terracina e Castelforte: la cittadina rivierasca ha battuto il comune del Sud Pontino con 10.602 voti contro 8.681 click assegnati alla sfidante. Terracina ha così tolto il primato del comune più votato a Minturno conquistato nei giorni precedenti.



Buon voto a tutti e continuate a divertirvi, tra stelle filanti, alberi luminosi, presepi stilizzati, video mapping e animali fantastici, con il contest organizzato per alleggerire il clima di queste festività segnate duramente dalla pandemia Covid.

