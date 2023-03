Elezioni ad Aprilia, la coalizione civica punta su Luana Caporaso

Luana Caporaso ha ufficializzato questa mattina la sua candidatura a sindaca dello schieramento civico. La presentazione si è tenuta presso la sede elettorale di via Giovanni XXXIII davanti ad un nutrito pubblico.

Dopo una esperienza come consigliera comunale e due mandati da assessore, prima come delegata alle Politiche Giovanili e poi come responsabile del settore Lavori Pubblici, Luana Caporaso è pronta a raccogliere il testimone, l'eredità dell'attuale primo cittadino Antonio Terra. Se trionfasse alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi, sarebbe la prima donna a diventare sindaca di Aprilia. Una sfida che finora non è riuscita a nessuna candidata.

L'ostacolo più ostico con cui dovrà confrontarsi sarà Lanfranco Principi che guiderà lo schieramento di centrodestra e che domani mattina ufficializzerà la sua candidatura.

«Sono nata e cresciuta con questo progetto civico - ha detto Caporaso - in cui ho aderito e creduto fin dal primo minuto. In questi 14 anni, prima col sindaco D'Alessio e poi con Antonio Terra, abbiamo fatto tantissimo. Sono stati anni pieni di idee, progetti e di concretezza. Abbiamo portato a casa risultati importanti. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto e convinti e determinati nel continuare il lavoro. In queste settimane di campagna elettorale gireremo a testa alta, ben consci delle sfide che abbiamo affrontato lungo il percorso. Voglio ringraziare i nuovi gruppi, le nuove persone che sono entrate nella coalizione. Sono realtà che hanno deciso di aiutarci perché hanno creduto in questo percorso. Sono entrati nella coalizione chiedendoci di poter costruire insieme la visione di città che ci ha contraddistinto in questi anni. Siamo pronti a continuare il lavoro. Da domani gireremo ogni angolo della città, dal centro alle periferie. Il futuro è ora, abbiamo tanta strada davanti da percorrere».

La Caporaso potrà contare sul sostegno di ben otto liste: Forum per Aprilia, lista del sindaco, Aprilia Domani, Rete dei Cittadini, l’Altra faccia della Politica, Aprilia Tricolore e altre due liste civiche in cui convergeranno esponenti del Partito Democratico, Azione, Terzo Polo Aprilia Futura, Movap e Aprilia Verde.