Lotteria Italia, venduto a Latina un biglietto di terza categoria: da 25.000 euro

La fortuna ha dato un piccolo bacio anche a Latina dove è stato venduto uno dei biglietti della Lotteria Italia, si tratta di uno dei cento biglietti di terza categoria a cui è attribuito un premio da 25.000 euro.

Dunque non un grosso premio ma almeno una famiglia inizierà l'anno con una bella vincita dopo che lo scorso anno in provincia non era stato venduto neppure uno dei tagliandi vincenti. L'estrazione delle matrici vincenti si è svolta presso la sala dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di piazza Mastai, a Roma, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori. L’estrazione e gli abbinamenti dei premi di prima categoria si è svolta nel corso della puntata speciale della trasmissione “I Soliti Ignoti” condotta da Amadeus e andata in onda nella serata dell’Epifania su Rai1.

Ecco qual è il biglietto venduto a Latina: F 131398

Il primo premio da 5 milioni di euro è andato invece al biglietto E 409084 venduto a Pesaro. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2.000.000 euro è andato al tagliando G 162904 venduto a Prizzi, in provincia di Palermo.

Il terzo premio da 1 milione di euro è stato vinto dal biglietto A 066635 venduto a San Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma. Proprio a Gallicano nel Lazio era finito un altro premio di prima categoria negli anni scorsi: nell’edizione 2010 la vincita da 1,2 milioni di euro con il tagliando venduto nell’area di servizio Prenestina Ovest.

Il quarto premio da 500 mila euro è andato al tagliando D 114310 venduto ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 250.000 euro è andato al tagliando A 211417 venduto a Cavarzere, in provincia di Venezia.

