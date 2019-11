Lotta alla camorra, don Luigi Merola a Gaeta con il suo libro «Oltre ogni speranza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Oltre ogni speranza”. È il titolo del convegno organizzato dall’istituto tecnico nautico “Giovanni Caboto” per domani - venerdì 15 Novembre alle 10,30. Ospite d’eccezione Don Luigi Merola, sacerdote e scrittore italiano noto per il suo impegno civico e in particolare per la sua opposizione alla camorra, presidente dell’associazione “A voce d’ ‘e creature” nata per sua volontà nel 2007 per il recupero di ragazzi a rischio, che presenterà il suo ultimo libro dal titolo omonimo. Interverranno il dirigente scolastico Maria Rosa Valente, il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano, il delegato dell'associazione Unitalia Onlus Pietro De Meo.Il libro “Oltre ogni speranza” racconta «ciò che abbiamo fatto, ma solo con lo scopo di fare meglio, non per compiacersi; per continuare a lavorare per i nostri bambini, non per dirsi bravi». È il racconto di tante esperienze, di fatti accaduti a personaggi più o meno noti, episodi di vita quotidiana, ma anche uomini che hanno lottato e pagato con la vita il contrasto alle mafie. «Questo libro ha lo scopo di risvegliare in molti, soprattutto nei giovani, la capacità di reagire, il coraggio di scrivere la storia, il rischio di sognare».