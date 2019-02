Lotta all'abusivismo, protocollo d'intesa tra commercialisti e albergatori a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua la campagna contro l’esercizio abusivo della professione avviata dall’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Latina «volta a sensibilizzare i cittadini e gli operatori economici sul fatto che solo gli iscritti possono qualificarsi come commercialisti ed esperti contabili».L’obiettivo è quello di tutelare la categoria e il titolo professionale, ma anche l’utenza/clientela per la quale l'iscrizione all'Ordine del professionista è sintomo di qualità e sicurezza della prestazione.In questa la logica è stato sottoscritto anche da Federalberghi - dopo Confartigianato nei giorni scorsi - un protocollo per la legalità in Economia insieme all'Ordine dei commercialisti «al fine di sensibilizzare gli associati sulla necessità di rivolgersi a professionisti abilitati»Il presidente dei commercialisti, Efrem Romagnoli ha espresso apprezzamento «per la vicinanza sul tema del contrasto all’abusivismo di una importante associazione di categoria quale la Federalberghi di Latina, così ribadendo il nostro ruolo e la nostra professionalità»Anche il presidente di Federalberghi, Paolo Galante ha manifestato la propria soddisfazione, dichiarando che: «E’ importante agire di concerto per rafforzare l’applicazione del principio di legalità in economia, nell’interesse di tutti gli operatori. Nel caso di specie, albergatori e commercialisti del nostro territorio».