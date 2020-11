Lost in Education, l’istituto comprensivo Roccagorga-Maenza in diretta web nel progetto dell'Unicef

Si è svolto in diretta web il Forum Territoriale dell’I.C. Roccagorga-Maenza nell'ambito del progetto “Lost in Education”. La provincia di Latina è rappresentata tra i 17 progetti multiregionali approvati da Con i Bambini – impresa sociale cui è affidata l’operatività del Fondo per il contrasto alla povertà educativa – attraverso il Bando Adolescenza (11-17 anni) per un valore di 1,9 milioni di euro.

Destinatari del progetto Lost in Education sono i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado. L’obiettivo è migliorare il benessere dei ragazzi e delle ragazze e la loro capacità di percepirsi come attori trasformativi della propria comunità scolastica, territoriale e di vita, rafforzare la centralità della scuola come luogo educativo e aumentare il supporto della comunità intorno ad essa; curare, sviluppare, sostenere le dinamiche e le relazioni di comunità in cui gli attori sociali siano capaci di riconoscere le proprie competenze educative e di dare attivamente il proprio contributo per il benessere degli adolescenti.

