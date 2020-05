© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la conclusione della fase di lockdown anche nell’organizzazione dell’attività giudiziaria si cerca, seppure a piccoli passi, di tornare alla normalità attenuando le disposizioni degli ultimi due mesi. Ieri il Procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco con un ordine di servizio ha formalizzato le nuove disposizioni organizzative per gli uffici di via Ezio che hanno validità dal 12 al 31 maggio. Il provvedimento nasce dall’esigenza, scrive De Falco, di «fissare disposizioni organizzative necessarie a consentire una progressiva ripresa delle attività di carattere giudiziario e amministrativo della Procura garantendo comunque una efficace attuazione delle misure precauzionali per la tutela della salute».Tali disposizioni si sono rese necessarie visto che la sospensione dei procedimenti e dei termini, così come stabilito dalla precedente ordinanza del 9 marzo scorso, scade l’11 maggio. Il Procuratore ha quindi stabilito un cauto ampliamento delle possibilità di afflusso del pubblico presso gli uffici privilegiando sempre la trattazione delle sole richieste e istanze che rivestono carattere urgente.Questo significa che comunque alcuni uffici e servizi saranno operativi in alcuni giorni della settimana ma che avvocati, giudici, polizia giudiziaria e pubblico potranno accedere sempre previo appuntamento e con tutte le cautele del caso, scaglionando gli accessi e mantenendo operative tutte le misure sanitarie già in vigore, incluse le distanze all’interno dei singoli uffici e il lettore termico per la temperatura installato all’entrata. Viene ripristinato il secondo turno di reperibilità dei magistrati ma per tutte le attività per lo svolgimento delle quali è possibile farlo viene suggerito di privilegiare l’invio di istanze o altra documentazione via Pec ma si consiglia di prestare particolare attenzione al conteggio dei termini procedimentali, sospesi dal 9 marzo all’11 maggio. Un paragrafo a parte De falco lo dedica ai detenuti.«Vista l’attuale situazione di estrema criticità degli istituti penitenziari – scrive – e al fine di alleggerire la pressione determinata da presenze carcerarie non assolutamente necessarie si invita a valutare con estrema cautela per i casi di fermo il requisito del pericolo di fuga e i presupposti per avanzare le richieste di misura di custodia cautelare in carcere privilegiando, ove possibile, il ricorso a misure quali gli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico, l’obbligo o il divieto di dimora». Anche per le richieste cautelari presentate prima dell’emergenza l’invito è quello di considerare l’applicazione di misure diverse. Infine l’archivio di via Ezio sarà aperto solo il 18 e il 25 maggio mentre nel prossimo fine settimana – sabato 9 e domenica 10 – sarà effettuato un nuovo intervento di sanificazione ne di via Ezio.