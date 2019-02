Lo stabilimento AbbVie di Campoverde "si spegnerà" per 15 minuti per la campagna M'illumino di meno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà un primo marzo speciale per il polo produttivo di Campoverde di Aprilia di AbbVie che verrà (in parte) spento per aderire all'iniziativa "M'illumino di meno". L'azienda biofarmaceutica partecipa alla giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili spegnendo le luci degli uffici e di altre aree dell'azienda alle 19 per 15 minuti, questo comporterà un risparmio simbolico pari all’energia consumata in cinque giorni da una famiglia di quattro persone."Aderiamo con grande convinzione all’iniziativa perché la riduzione dell’impronta ambientale, l’efficienza energetica, il riutilizzo delle risorse costituiscono per noi obiettivi prioritari e irrinunciabili" chiarisce l’amministratore delegato di AbbVie Italia Fabrizio Greco."Nel nostro polo produttivo l’84% dei rifiuti è inviato a recupero e dal 2005 abbiamo raggiunto quota zero rifiuti in discarica, nel confronto con lo stesso anno è stato dimezzato il consumo di acqua di falda – sottolinea Francesco Tatangelo, direttore dello stabilimento AbbVie Italia – Dal 2012 sono stati ridotti del 10% la produzione di Co2 e del 14% i consumi energetici. L’autoproduzione di energia elettrica copre oltre il 90% dei consumi dello stabilimento ed è in larga parte fornita da un impianto di cogenerazione, il restante da pannelli fotovoltaici e in misura inferiore da un impianto idroelettrico”.AbbVie è stata tra le prime aziende del settore farmaceutico ad aver ottenuto la certificazione 50001 sull’efficienza energetica e dal 2008 è registrata Emas, il sistema comunitario di eco-gestione e audit, cui AbbVie aderisce su base volontaria, inoltre l'azienda utilizza un’auto elettrica aziendale per servizi generali e nello stabilimento di Campoverde sono disponibili colonnine per la ricarica gratuita delle vetture.L'impegno di AbbVie per la sostenibilità si estende anche alle iniziative in tema di responsabilità di impresa, come il progetto nelle scuole “#accendiamoilrispetto” realizzato in collaborazione con la Top Volley Latina. Giunto al quarto anno, il progetto ha coinvolto finora circa 8500 studenti e di recente ha assunto valenza nazionale