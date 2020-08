Lo spot nelle località italiane della Tim "lancia" anche Sperlonga

Grande vetrina sul piccolo schermo per Sperlonga, protagonista di uno degli ultimi due spot della TIM. La cartolina della Perla del Tirreno nelle prossime settimane farà la sua comparsa su tutte le reti nazionali assieme ad altri meravigliosi borghi italiani come Ostuni in Puglia, Noto in Sicilia o Comacchio in Emilia Romagna.

Per lo showreel italiano, una veloce sequenza di immagini con le località più suggestive dello Stivale, sarà Sperlonga a rappresentare non solo la provincia di Latina ma l'intera regione Lazio. Per quanto riguarda il messaggio promozionale, i nuovi spot si propongono di raccontare come, in soli 5 mesi, la connessione ultrabroadband sia stata estesa in 2.000 comuni italiani, situati prevalentemente in aree rurali o a bassa densità abitativa.

Località meravigliose, spesso fuori mano, ma non per questo tagliate fuori dagli innovativi e all'avanguardia servizi della compagnia. Il claim finale “E andiamo avanti” testimonia ancora una volta l’impegno di TIM che continua ad accelerare sul piano di copertura a banda ultralarga raggiungendo ancora più famiglie e imprese con la fibra e l’internet veloce soprattutto nelle “aree bianche” del paese.

