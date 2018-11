Lo riconoscono dalle riprese video, in casa gli trovano il materiale di 10 furti compiuti a Fondi

Lo hanno riconosciuto grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza, sono andati in casa sua e hanno trovato il bottino di una decina di furti messi a segno di recente a Fondi.



I carabinieri, a seguito di una denuncia di furto in abitazione, hanno sorpreso un uomo di 38 anni riconosciuto, appunto, nelle riprese video. Da lì hanno chiesto e ottenuto l'autorizzazione per una perquisizione domiciliare e hanno ritrovato occhiali, documenti, orologi, smartphone, carte di credito capi di abbigliamento griffati, orecchini e molto altro riconducibile a una serie di colpi commessi negli ultimi mesi lungo la fascia costiera della città. Rinvenuti e sequestrati anche una serie di attrezzi atti allo scasso.



L'uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA