Lo chef formiano Gianluca Scolastra ospite della "Prova del Cuoco" su Rai 1

Il ritorno dello chef formiano Gianluca Scolastra negli studi Rai. Domani alle 12 il noto e apprezzato professionista sarà ospite della popolare trasmissione “La prova del cuoco”, il programma di punta della mattina di Rai 1, condotto da Elisa Isoardi. Per il 47enne chef pontino non sarà un debutto assoluto negli studi televisivi Dear Nomentano di Roma, considerando che da diversi anni è sulla scena del palinsesto nazionale. Gli gnocchi alla sorrentina saranno il classico della cucina (Cooking Show) al centro del duello tutto all’italiana tra Scolastra e il napoletano Raffaele Lenti. Il suo esordio televisivo avvenne nel 2011 nella trasmissione di Rai3 “Cose dell’altro Geo” con Massimiliano Ossini, partecipando per un biennio al programma Geo condotto da Sveva Sagramola, senza dimenticare Elisir, Rai Scuola e nelle ultime due stagioni alla rubrica Eat Parade, la striscia conclusiva del Tg2. Gianluca, un autentico girovago, è impegnato quotidianamente nelle fiere e nei corsi di settore per la divulgazione dell’utilizzo della tecnologia in cucina e si alterna anche all’ITS Biocampus di Latina, dove ricopre la doppia veste di docente e coordinatore dell’indirizzo enogastronomico.