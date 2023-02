Lite per il parcheggio, tenta di investire una vigilante di 22 anni

Momenti di tensione ieri all'esterno del Padiglione Porfiri quando un sanitario del Santa Maria Goretti ha avuto a che dire con la vigilante del nosocomio. E' accaduto per un parcheggio. L'uomo, che lavora in ospedale come tecnico, era entrato con l'auto all'interno del perimetro del nosocomio e a quanto risulta voleva lasciare l'auto nei pressi del Padiglione oncologico.

La vigilante, una ragazza poco più che ventenne che lavora per la ditta che ha l'appalto per il controllo degli ingressi dell'ospedale del capoluogo, gli ha fatto notare che non poteva lasciare l'auto in quel punto perché dava intralcio. Un richiamo che l'uomo, che ha 60 anni, non ha gradito e ha risposto piccato. Ma la vigilante ha insistito. Ne è nata una discussione che poi è degenerata sotto gli occhi incredili e allibiti di alcuni pazienti e altri sanitari.

La vigilante non si è fatta intimorire, ha spiegato di avere delle indicazioni e di essere tenuta a farle rispettae e ha concluso dicendo all'uomo di togliere l'auto altrimenti l'avrebbe fatta rimuovere. Per tutta risposta l'uomo è risalito in auto stizzito, ha ingranato la marcia ed è ripartito di scatto finendo per urtare la ragazza. La vigilante è caduta a terra. Le persone presenti sono accorse e l'hanno soccorsa portandola al pronto soccorso. Ferite lievi per lei, ma con ogni probabilità questa vicenda avrà strascichi giudiziari.

Servirà una inchiesta per capire se l'uomo l'abbia urtata intenzionalmente o accidentalmente. Ma se le immagini della videosorveglianza dovessero dimostrare l'uomo intendeva metterla sotto rischierebbe una accusa pesante.