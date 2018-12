Lite tra minori pachistani al palazzetto dello sport di Fondi: feriti e denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti concitati domenica pomeriggio nei pressi del palazzetto dello sport di Fondi. Un gruppo di giovani di nazionalità pachistana girovagava tra le auto parcheggiate quando un coetaneo connazionale, in compagnia del padre, ha chiesto loro di allontanarsi. Ne è nato un alterco che, almeno inizialmente, sembrava essersi fermato a urla e parole grosse.I ragazzi, richiamati all'ordine dall'adulto e dal figlio che si trovava con lui, sono però tornati in compagnia di altri amici dando il via a quella che ha rischiato di trasformarsi in una spaventosa rissa. Ad avere la peggio è stato il minore che, assieme al padre, aveva intimato al gruppetto di allontanarsi dalle auto. Il ragazzo è infatti finito al pronto soccorso dell'ospedale “San Giovanni di Dio” con varie escoriazioni e la frattura del naso.Una prognosi di 30 giorni secondo i sanitari del nosocomio fondano che hanno visitato, medicato e poi dimesso il malcapitato 16enne. Il gesto, questa volta, non è restato impunito: sul luogo dell'accaduto sono infatti tempestivamente sopraggiunti gli agenti del commissariato di polizia di Fondi che hanno individuato il responsabile dell'aggressione.Si tratta di un altro minorenne pachistano, denunciato per lesioni aggravate. Proprio in quel momento al palazzetto era in corso una competizione nazionale di taekwondo. Molte persone, insomma, sono accorse per difendere il giovane pestato e, se non fosse stato per la polizia, l'episodio sarebbe probabilmente sconfinato in rissa.