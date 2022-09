Lite e inseguimento per una mancata precedenza: in piazza San Marco arriva la polizia

Una lite in centro a Latina per una mancata precedenza ha rischiato di degenerare. Protagonisti un uomo fatto alla guida di una utilitaria e due ragazzini su una micro-car. E' accaduto questa mattina per le vie del centro di Latina. Dopo una mancata precedenza e insulti lanciati tra i conducenti la situazione ha rischiato di degenerare. Le due auto si sono inseguite fino a piazza San Marco dove l'adulto e i ragazzini stavano per venire alle mani. Provvidenziale l'intervento di una pattuglia della Squadra Volante della Querstura che ha identificato i protagonisti e sta cercando di ricostruire le responsabilità.