Era esasperata dal comportamento del figlio e sapeva probabilmente che in casa il ragazzo portava la droga da confezionare e da vendere. Così al culmine dell' ennesimo litigio ha deciso di chiamare il 113 e richiedere l'intervento della polizia, sperando forse di spaventarlo. È accaduto a Latina, dove un 23enne, incensurato, è finito poi agli arresti con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Quando gli agenti hanno raggiunto l'appartamento indicato, in viale Le Cobusier , hanno notato subito attraverso le vetrate del vano scale del palazzo che un giovane stava salendo di corsa verso i piani superiori per raggiungere la terrazza dell'edificio con un borsone in mano, nel maldestro tentativo di nasconderlo fuori dall'abitazione prima che i poliziotti potessero perquisirla. Non ha però fatto in tempo e quando gli agenti lo hanno raggiunto hanno scoperto che dentro la borsa erano nascoste numerose confezioni di marijuana per un peso complessivo di 170 grammi, oltre a un bilancino di precisione. Il 23enne, insospettabile e sconosciuto agli archivi delle forze dell'ordine, è stato arrestato e condotto nelle celle di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima.

Un secondo arresto è scattato invece, sempre nel capoluogo, nel tardo pomeriggio di ieri per un furto aggravato all'interno del negozio Oviesse del centro Latina Fiori. L'uomo è un 23ene di nazionalità rumena con diversi precedenti alle spalle, che aveva rubato capi di abbigliamento dagli scaffali del negozio cercando di oltrepassare le casse senza pagare. Le sue manovre non sono sfuggite a uno degli addetti alla sicurezza che è riuscito a fermarlo facendo intervenire un equipaggio della squadra volante. Il ragazzo nascondeva in tasca anche un coltello che aveva utilizzato per staccare le placche antitaccheggio.



