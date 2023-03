Lunedì 27 Marzo 2023, 11:25

Da Ivano Di Matteo a Vincenzo Bianchi; da Andrea Marchiella a Gianluca di Cocco. E tanti altri. Fatto il candidato sindaco di centrodestra per Latina, ora bisogna fare i candidati consiglieri. Ovvero, bisogna comporre le liste. Che devono essere presentate entro il 15 aprile. Detto in soldoni, mancano venti giorni e c'è pure Pasqua di mezzo. Così, tutti i partiti sono già alla ricerca dei possibili aspiranti a uno scranno in assise. Ma, soprattutto, sono i diretti interessati a muoversi. E qualcuno è già partito in quarta.

Tra i primi, si evidenzia l'attivismo di Fratelli d'Italia. Non deve stupire, a questo punto. Il partito di Giorgia Meloni, forte del suo consenso tra il 35 e il 40% (e anche oltre) in provincia di Latina, vuole cogliere l'attimo. Lo ha fatto con la presentazione (qualche alleato lo chiama "lancio") del candidato sindaco Matilde Celentano, e lo ha fatto con l'appello a Vincenzo Zaccheo e alla sua lista "Latina nel cuore" (forte nel 2021 di un 10%, che oggi farebbe gola a chiunque).

Ma non sono solo i vertici, regionali e provinciali, come Paolo Trancassini e Nicola Calandrini, a cogliere l'attimo. Sono anche i candidati consiglieri comunali. Tra i primi a partire con annunci sui social e con i "santini", è l'uscente Gianluca Di Cocco (nel 2021 eletto con 721 preferenze), che si presenta in ticket con la giovane Gioanna Troplini (che nel 2021 ottenne la tutto sommata ragguardevole cifra di 199 preferenze).

Ha già postato sui social la foto mentre sottoscrive la ricandidatura anche l'uscente Andrea Chiarato, che nel 2021 giunse terzo con 971 preferenze, alle spalle dei due campioni di preferenze Raimondo Tiero (1.557 preferenze, eletto presidente del Consiglio comunale, e dato per sicuro anche in questa tornata elettorale) e alla stessa Matilde Celentano, che giunse seconda con 1.205 voti.

CORSI E RICORSI

Ma FdI stupisce anche per ritorni d'eccezione. Il primo è quello di Andrea Marchiella, già capogruppo nella consiliatura 2016-2021, che mancò il secondo appuntamento per un passo indietro dovuto a una condanna definitiva a una anno di reclusione per reati finanziari.

Quest'anno ci sarà di nuovo.

L'altro ritorno d'eccezione è quello di Ivano Di Matteo, un tempo uno dei principali esponenti di Forza Italia, partito con il quale ricoprì anche la carica di presidente della commissione Urbanistica, che oggi è vicino a FdI. Non sarà nella lista del partito, ma, con ogni probabilità in quella del sindaco.

Ovvero di Matilde Celentano, della quale potrebbe essere addirittura il capolista. Torna sulla scena politica anche Vincenzo Bianchi, creatore di Forza Italia in provincia di Latina nel 1994, più volte deputato, poi presidente di Latina Ambiente, infine anche consigliere politico dell'ex sindaco Damiano Coletta, che due giorni fa era in prima fila alla conferenza stampa di presentazione della Celentano. Con uno sguardo che sembrava dire agli astanti: "Il centrodestra è qui". E potrebbe esserci anche il ritorno di Vincenzo Zaccheo, cui Calandrini ha lanciato l'appello. Non in lista certo, ma con un ruolo che potrebbe essere quello di aggregatore di alleanze.