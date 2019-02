Linee telefoniche del Comune di Aprilia in tilt, attivato numero di emergenza

«Da ieri pomeriggio, la rete del Comune di Aprilia sta registrando dei problemi tecnici che hanno di fatto reso impossibili le normali attività degli Uffici anche nella giornata di oggi». Lo comunica il Comune di Aprilia informando che «anche le linee telefoniche del Comune sono attualmente fuori servizio. Per questo motivo, è stata attivata una linea provvisoria per contattare il corpo di Polizia Locale, raggiungibile allo 06 9283999. I tecnici sono comunque al lavoro per cercare di ripristinare quanto prima i sistemi di rete».



© RIPRODUZIONE RISERVATA