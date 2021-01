Ligabue a sorpresa a Latina per girare un videoclip sulla spiaggia di Capoportiere

Luciano Ligabue ha scelto il mare di Latina per girare ieri un misterioso videoclip, promosso sui social con una data in cifre “5/02” sulla quale si sono scatenati i fan del cantautore emiliano. L’artista, con al seguito la sua troupe, è arrivato giovedì sul lungomare del capoluogo pontino dove ha alloggiato presso “Il Fogliano Hotel”. Ieri le riprese con tanto di drone, che ha sorvolato in largo e il lungo le dune, tra il mare e il lago, davanti all’inconfondibile profilo del Circeo. Sulla pagina Facebook di Liga un breve video con in sottofondo il fruscio del mare, perché anche “questa è musica”, scrivono tra i commenti. In tanti scrivono 5+2 fa 7, come "7", sette brani inediti che Luciano ha riscritto e prodotto ricavandone sette nuove canzoni, una delle quali - "Volente o nolente" in duetto con Elisa, raccolte nell’album uscito il 4 dicembre scorso.

