Ligabue, pubblicato il video girato a Latina per il suo nuovo singolo "Mi ci pulisco il cuore"

E’ uscito oggi il nuovo singolo di Luciano Ligabue il cui video è stato girato a Latina una decina di giorni fa. Si tratta di “Mi ci pulisco il cuore”, estratto dall’ultimo disco di inediti “7” (già certificato Platino).

Nel video, diretto da Davide Vicari e prodotto da Marco Salom per CrossMediaFilms, disponibile su YouTube, fanno da sfondo scorci del capoluogo pontino. Dalla spiaggia di Caportiere, dove la troupe del cantautore nei giorni delle riprese è stata “paparazzata” da alcuni fan, al Nicolosi, il protagonista della “sfreccia” tra piazza del Popolo e corso della Repubblica, “sorvolando” sui palazzoni dei nuovi quartieri. La presenza di Liga prevale in riva al mare, con in lontananza il promontorio del Circeo.

Dal 12 febbraio sarà disponibile la prima uscita di “77”, la raccolta composta da 11 vinili colorati 180 grammi che racchiude i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga: cinque album con doppio vinile + 1 album con vinile singolo per un totale di 6 uscite a cadenza mensile.

“7” segna la ritrovata collaborazione tra Ligabue e Fabrizio Barbacci: insieme hanno prodotto l’album e rimasterizzato i 77 singoli che compongono la raccolta.

