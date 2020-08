Lido green, un premio agli stabilimenti balneari che curano meglio l'ambiente

Un premio per stabilimenti balneari e chioschi più attenti alla tutela dell'ambiente, con i primi 3 che riceveranno targhe di riconoscimento e buoni spesa per piante e fiori destinati ad abbellire le strutture. È l'iniziativa Lido Green Marina di Latina estate 2020, organizzata dall'Azienda per i beni comuni in collaborazione con il Comune di Latina per sensibilizzare le strutture balneari del capoluogo pontino alla tutela dell'ambiente.

In particolare, il premio mira a valorizzare e sostenere l'impegno degli operatori che nel 2020 hanno privilegiato la sostenibilità e il basso impatto ambientale mettendo a punto strategie come l'uso di materiali biodegradabili, mitizzazione della plastica monouso, cura del verde e del decoro degli spazi comuni. Un premio che si inserisce nella campagna di sensibilizzazione e comunicazione di Abc, portata avanti anche con l'impegno di ispettori ambientali pronti a fornire informazioni per un corretto conferimento dei rifiuti.

Vedi anche > Latina, il presidente della Provincia Medici sulle sette Bandiere Blu: «Bollino di qualità per le nostre spiagge, pronte a offrire servizi in sicurezza»

Cinque saranno i criteri di valutazione: quantità e qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato per il successivo avvio a recupero; presenza di attrezzature dedicate alla raccolta differenziata, come i contenitori per la gestione delle diverse frazioni di rifiuti; uso di materiali biodegradabili per somministrare cibo e bevande; iniziative per minimizzare l'utilizzo della plastica monouso; cura del verde e degli spazi di propria pertinenza senza impattare sull'ambiente. Nelle scorse settimane, inoltre, gli operatori di ABC hanno distribuito materiale informativo per il corretto smaltimento di guanti e mascherine, posacenere tascabili e, presso gli stabilimenti, conetti anti-cicche per la lotta all'abbandono dei mozziconi di sigarette in spiaggia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA