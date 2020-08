Lido di Latina, "L'uomo nero" di Gavillucci chiude "Una rotonda sul mare... serate a parlare"

E' giunta al termine l'edizione 2020 di “Una rotonda sul mare... serate a parlare”. Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna culturale si terrà giovedì 27 agosto come sempre sul lungomare di Latina, nella terrazza di Gelatilandia alla rotonda di Capo Portiere.

A chiudere la kermesse sarà l'arbitro di Serie A, Claudio Gavillucci con il suo libro “L’uomo nero”, le verità di un arbitro scomodo, scritto con le giornaliste Manuela D'Alessandro e Antonietta Ferrante ed edito da Chiarelettere. Come si legge in una presentazione, nel volume c’è il “racconto dall’interno dell’arbitro che ha osato mettere in discussione un sistema rivelandone ombre, condizionamenti e opacità.”.

Partecipano all'incontro il sindaco Damiano Coletta, il consigliere regionale Enrico Maria Forte, l'advanced advisor Leonardo Valle e il presidente Lions Club di Latina Gianni Borsa. Presenta Michela Sagnelli.

Ad allietare i presenti anche l'intrattenimento musicale di Jacopo di Maggio.

La presentazione inizia alle 21. Ingresso libero.

