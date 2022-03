Domenica 20 Marzo 2022, 11:31

Martedì prossimo il Museo Giannini e il Cinema Corso ospiteranno la presentazione del libro E' reale? Guida empatica del cinedocumentarista e del documentario Onde Radicali di Gianfranco Pannone. Il primo alle 18 al Mug e il secondo alle 20,30 al cinema Corso. Sarà l'occasione anche per incontrare l'autore e conversare con lui. Nel pomeriggio Anna Eugenia Morini e Ilaria Monti presenteranno il libro insieme all'autore, a Silvia Tarquini (edizioni Artdigiland) e Clemente Pernarella. Interverrà anche il sindaco Damiano Coletta. Alle 20,30, poi, ci si sposta al cinema Corso, dove sarà proiettato l'ultimo documentario Onde radicali, presentato alla Festa del cinema di Roma e selezionato tra i finalisti per il premio Cecilia Mangini, miglior documentario, ai David di Donatello. Introdurrà il regista Renato Chiocca che coordinerà, dopo la visione, il dialogo con l'autore. La possibilità di palare di cinema del reale con Gianfranco Pannone, che con coerenza e passione porta avanti da anni la sua ricerca di documentarista, è un'occasione che da sempre il pubblico di Latina apprezza partecipando numeroso alle proiezioni delle sue opere. Questo doppio appuntamento aggiunge una novità e rivela l'attitudine di Pannone come docente, comunicatore e scrittore. Il suo libro, con una prosa semplice, diretta, personale, affronta una questione di importanza fondamentale: il rapporto con la realtà e la scelta delle modalità della sua rappresentazione, una sfida per ogni artista, ma anche per ciascuno di noi. Sì, oggi c'è un grande bisogno di realtà, forse perché troppi filtri l'hanno resa più fragile e incerta, dichiara l'autore nell'introduzione. «Ci sembra significativo spiegano dall'organizzazione - porre l'attenzione sul fatto che le due opere che saranno presentate il 22 marzo siano successive alla chiusura dovuta alla pandemia, che ha amplificato il desiderio di narrazione e comunicazione. Il documentario Onde Radicali in particolare rappresenta un ritorno in sala molto atteso. L'ultima presentazione del documentario Scherza con i fanti è infatti avvenuta nel febbraio 2020 e da allora molto è cambiato».

