Libri: "Incontri a Borgolago", grandi autori a Sabaudia e tour gratuito in battello

Un tour gratuito in battello dal molo Belvedere di Sabaudia sino al Borgo dei Pescatori sul lago di Paola, in via Casali di Paola 6 a Sabaudia (Latina). L’iniziativa è prevista ogni venerdì in occasione degli appuntamenti con la rassegna letteraria "Incontri a Borgolago" che iniziano venerdì 19 luglio e andranno avanti sino al 30 agosto.L'evento culturale cui parteciperanno autori di livello nazionale, è organizzato dall’Azienda Vallicola con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Sabaudia.«Una occasione per unire cultura e fruizione dell’ambiente - dice Anna Scalfati, presidente dell’azienda - che permette di far conoscere il lago e i suoi dettagli più nascosti e suggestivi». Ogni venerdì, chi vorrà partire dalla città delle dune per raggiungere la location della rassegna troverà il battello 'Punta Sorresca' che parte alle 17,30 circa dal molo Belvedere, con il rientro alle 20. La capienza massima è di 37 persone.La rassegna ha in programma venerdì 19 luglio Paolo Foschi – "La pattinatrice sul mare"; venerdì 26 Giancarlo De Cataldo – "Alba nera". Venerdì 2 agosto Floriana Bulfon – "Casamonica. La storia segreta". Venerdì 9 appuntamento con "Luci e ombre tra Mediterraneo e Oriente", talk show con Antonio Cecere e Antonio Coratti – "Lumi del Mediterraneo", Tiziana Ciavardini – "Ti racconto l’Iran. I miei anni in terra di Persia" e Tania Galli - "Islam, ordine e sicurezza pubblica". Venerdì 16 agosto: Diego Zandel – "Balcanica". Venerdì 23 appuntamento con Francesco Giubilei - "Europa sovranista". Chiusura venerdì 30 agosto con Roberto Riccardi – "Detective dell’arte".In programma domenica 18 - unica eccezione ai "venerdì" di BorgoLago - il Festival letterario giallolatino, XIII edizione – con presentazione e premiazione dei vincitori del concorso nazionale riservato ai romanzi editi .