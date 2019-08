Libri: al Circeo "Aperitivi con l'autore" nello splendido scenario di Vigna la Corte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma da domani, mercoledì 7, al 23 agosto a San Felice Circeo presso "Vigna la Corte" l'iniziativa "Aperitivi con l'autore". Un'iniziativa per festeggiare il titolo di “Città della cultura della Regione Lazio 2019” assegnato a San Felice Circeo insieme alle isole di Ponza e Ventotene con il progetto Il mare di Circe - Narrazioni e mito.Gli incontri avranno come protagonisti Matteo Bressan, Domitilla Savignoni, Matteo Nucci, Paolo Di Paolo, Giancarlo De Petris, Antonio Scarsella e Marcello Simoni, inizieranno alle 19.30 e durante le presentazioni sarà offerto un aperitivo preparato da Fabrizio Avagliano, dei ristoranti Annarella Ammare e Antico Mulino, con i vini di Casale del Giglio, l'Acqua Filette e il Caffè Epico di Coffee Hat, tutti prodotti esclusivi del "paniere" del Mare di Circe.Il programma degli incontri7 Agosto, Matteo Bressan e Domitilla Savignoni curatori di Le Nuove Vie della Seta e il ruolo dell’Italia (Pacini Editore, 2018)9 Agosto, Matteo Nucci autore di L’abisso di Eros. Seduzione (Ponte alle Grazie, 2018)16 Agosto, Paolo Di Paolo autore di Vite che sono la tua. Il bello dei romanzi in 27 storie (Editori Laterza, 2017)20 Agosto, Giancarlo De Petris e Antonio Scarsella autori, rispettivamente, di Viaggio nella terra Pontina (Ed. Sintagma) e Ama come se domani dovessi odiare (Ed. Sintagma)23 Agosto, Marcello Simoni con L’enigma dell’abate nero (Newton Compton Editori, 2019)