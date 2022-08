A Fogliano la liberazione degli animali selvatici curati dal reparto carabinieri Biodiversità

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano organizzerà sabato 6 agosto, a partire dalle 10,30 al Borgo di Villa Fogliano, un'altra giornata di educazione ambientale dedicata alla liberazione di alcuni esemplari di avifauna riabilitati.

L'obiettivo - spiegano gli organizzatori - è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di proteggere la fauna selvatica, in particolare quella protetta. Si tratta infatti di specie che richiedono cure ed assistenza particolari, in quanto le loro caratteristiche morfologiche e comportamentali fanno sì che risulti particolarmente delicata tanto la fase di cura quanto quella di riabilitazione. Molto spesso, tali esemplari, che vengono consegnati al personale del C.R.A.S.E. del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, sia da privati cittadini che da Enti ed associazioni, presentano ferite conseguenti ad urti contro fili della corrente, autovetture e soprattutto da armi da fuoco. A questo si aggiunge la difficoltà di recuperare completamente animali che avendo una struttura ossea particolare e delicata spesso non sono più in grado di riprendere perfettamente il controllo del volo.

Molti di questi esemplari compiono voli di migrazione di migliaia di km o sono dei predatori super specializzati, che a seguito di una frattura sono destinati a morte sicura. Altre volte si tratta di giovani o nidiacei ancora in fase di svezzamento.

Il recupero di tali esemplari riveste particolare importanza ai fini della tutela della biodiversità, in quanto spesso si tratta di specie protette, in grave diminuzione o a rischio di estinzione, come lo è stato in un passato recente ad esempio il Falco pellegrino. Si tratta di un rapace particolarmente affascinante che raggiunge la velocità in picchiata di oltre 320 Km/h. Nidifica prevalentemente sulle scogliere a picco e il Parco Nazionale del Circeo rappresenta per tale specie un importante sito per la nidificazione.

Il falco pecchiaiolo, una specie oggetto di specifica campagna di tutela ad opera dei Carabinieri Forestali denominata "Adorno". Ogni anno infatti questi falchi attraversano lo stretto di Messina durante i voli migratori e vengono frequentemente fatti oggetto di atti di bracconaggio.

Una credenza popolare vuole che colui che riesce ad abbattere un falco non verrà tradito dalla moglie e viene oltretutto considerata una prova di virilità.

Sabato il personale del Centro illustrerà le attività dei Carabinieri Forestali all'interno del Parco Nazionale del Circeo e in particolare del Reparto Biodiversità di Fogliano, sottolineando l'importanza del Centro di recupero, l'unico presente nella provincie di Latina e Frosinone (con il Centro del Parco Riviera di Ulisse), nonchè della salvaguardia delle fauna selvatica autoctona (nell'anno 2019 ha ospitato oltre 800 esemplari).

Le manifestazioni precedenti hanno riscosso notevole consenso con la partecipazione di numerose persone, ed in particolare dei bambini che sono stati coinvolti dal personale del Centro per le varie fasi operative.

Verranno liberati i seguenti esemplari di fauna selvatica:1 falco pellegrino, 1 falco pecchiaiolo, 5 gheppio, 1 poiana, 6 civetta, 1 assiolo, 2 gufo comune, 1 allocco, merli, tortore, 2 ricci e 4 tartarughe terrestri testudo hermanni.