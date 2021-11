Incontri di lettura per bambini, a Fondi il ciclo "Pulcini cosmici" ispirato a Gianni Rodari

E' iniziato ieri, 8 novembre, a Fondi “Pulcini Cosmici”: sedici incontri di lettura ad alta voce, a ingresso gratuito, che l’Associazione culturale "Leggimi sempre" dedica ai bambini da 0 a 6 anni ogni lunedì pomeriggio, fino al 21 febbraio 2022.

L'iniziativa si svolge presso le Fonderie delle Arti Signor Keuner (via Gioberti, 7) e i prossimi appuntamenti sono 15/22/29 novembre e 6/13/20/27 dicembre 2021, 3/10/17/24/31 gennaio e 7/14/21 febbraio 2022.

APPROFONDIMENTI PAY Officine culturali, Matuta e Brecht vincono il bando

Si tratta di una delle molti azioni di “Biblioteche Volanti”: la manifestazione letteraria cittadina per la prima infanzia che l'associazione realizza per un anno, in luoghi cittadini pubblici e privati, grazie al bando “Leggimi 0-6” del Cepell L’obiettivo è quello di raggiungere con libri e letture di qualità gli oltre 2mila bambini da 0 a 6 anni di Fondi, le loro famiglie, i loro insegnanti ed educatori.

La manifestazione si svolge in partenariato con il Comune di Fondi, il sistema bibliotecario Sud Pontino, la Asl di Latina e la cooperativa sociale Astrolabio e in collaborazione con l’Università di Padova, Milkbook, la Casa della Cultura e il media partner Radio Show Italia 103e5.

I sedici appuntamenti di “Pulcini Cosmici” al Keuner sono altrettante esplorazioni nello spazio e nella fantasia, attraverso la lettura ad alta voce e l’osservazione di meravigliosi albi d’autore illustrati, italiani e stranieri, adatti all’età prescolare: libri-gioco, silent books, brevi storie, libri musicali e prime favole.

Per partecipare, anche in virtù delle norme anti covid, necessaria la prenotazione (info.leggimisempre@gmail.com; facebook @leggimisempre; wathsapp 328.1337395).

«Il titolo dell’iniziativa, “Pulcini Cosmici” - spiega Cristina Gattamorta di Leggimi Sempre - cita la spassosa favola di Gianni Rodari in cui un pennuto extraterrestre, piovuto sulla Terra, preannuncia a una famiglia la prossima missione spaziale del loro figlio, e chiarisce come i bambini rappresentino il futuro dell’universo. Facciamo nostro questo sorridente omaggio ai bambini e alla loro immaginazione sconfinata».