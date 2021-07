Lepini in fiamme: paura tra Roccagorga, Maenza e Sezze

Martedì 27 Luglio 2021, 21:58

Serata di fuoco sui Lepini, molte le squadre di vigili del fuoco e protezione civile impegnate da ore nel tentativo di a spegnere gli incendi divampati in vari punti. Le fiamme hanno divorato larghe fette di macchia mediterranea e bosco ceduo sulla montagna di Roccagorga (in località “Monte Fretano”), Maenza (“La Vaccara”) e Sezze (Monte Trevi). Sul posto si sono recate immediatamente squadre dei Vigili del fuoco e numerose squadre e mezzi della Protezione civile locale come il gruppo comunale di Roccagorga diretto da Tommaso Ciarmatore e i “Lupi dei Lepini”, pure di Roccagorga, guidati da Andrea Macera.

Sono intervenuti anche due elicotteri della Protezione civile che hanno scaricato acqua con i cestelli, mentre a terra hanno operato diverse squadre. Intorno alle 21,30 vigili del fuoco e protezione civile erano sono riusciti a bloccare le fiamme a Monte Fretano di Roccagorga, per poi proseguire l’operazione su “Monte Trevi” mentre altre squadre stavano fronteggiando il rogo in località della “Vaccara” di Maenza dove le fiamme alimentate dal vento stanno facendo terra bruciata del sottobosco, rogo quest'ultimo visibile a chilometri di distanza.