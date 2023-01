Clacio, si avvera il sogno di Leonardo: giocare con la Lazio

Un sogno, quello di diventare un calciatore professionista, che comincia a prendere forma, quello di Leonardo Campagna , il giovane calciatore dell 'Insieme Formia che è appena passato alla Lazio. L'annuncio da parte della società formiana che la scorsa estate ha puntato forte su questo giovane, classe 2006 , difensore esterno, principalmente destro, ma che si sa ben destreggiare su entrambe le fasce.

«Per Leo un sogno che si realizza scrivono dalla società per noi la soddisfazione di aver creduto in lui: vedere ripagato il nostro lavoro di valorizzazione dei giovani calciatori è una gioia immensa».



Filippo Di Marco

Pontinia

Accademia Frosinone

Vis Sezze

Parte del merito dell'approdo alla Lazio di Leonardo è sicuramente da ascrivere al direttore sportivo della società formiana: «Ho voluto Leonardo fortemente, sapevo che l'Insieme Formia sarebbe stata un'ottima occasione, società che ha come pilastro fondamentale lo sviluppo del vivaio e la valorizzazione dei giovani. In poco tempo si è fatto strada grazie alle grandi capacità tecniche e caratteriali, di calciatori così ce ne sono pochi in giro. Spero che sfrutti al massimo questa possibilità: giocherà sotto età con la formazione Primavera. Ha la testa, le capacità e l'educazione per fare bene. Adesso tocca a lui, gli ho detto che deve dare tutto, uscire dal campo di allenamento sfinito, convinto di aver reso sempre il massimo. Noi gli saremo vicino e faremo il tifo per lui».Leonardo, che abita con la sua famiglia a, calcisticamente è cresciuto nell'. Lo scorso anno quattro mesi alla, nella Juniores Regionale, giocando sotto età. Questa estate, quindi, il passaggio al Formia. Al suo attivo una quindicina di presenze in campionato nonostante la giovanissima età. A Roma sarà aggregato alla Primavera B.