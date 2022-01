Aperte le iscrizioni per l'edizione numero 24 del concorso "Inventa un film" di Lenola

E’ stato lanciato da pochi giorni il bando del 24° “Inventa un Film”, festival ideato e diretto da Ermete Labbadia, che vedrà il suo svolgimento prevalentemente dal 3 al 7 agosto 2022, come da consuetudine, a Lenola.

L’edizione del 2021, organizzata dall’associazione culturale Cinema e società di Lenola con il sostegno della Regione Lazio, dell’Amministrazione comunale di Lenola e del Siproimi Sai del Comune di Lenola, ha visto arrivare alla segreteria del festival più di 2000 opere cinematografiche da più di100 nazioni diverse.

Confermate nel 2022 per gli autori italiani le tradizionali sezioni lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi a tema libero. Per la sezione cortometraggi a tema (max 5 minuti) dopo “Inventa un Film dalla quarantena” che ha accompagnato il festival nel 2020 e 2021 il tema proposto per il 2022 è “Ambiente"

Confermate le sezioni animazione, scuola, videoclip, minidoc, voci dal territorio (Sud Lazio) e anteprima.

Tra gli eventi collaterali conferme per il concorso letterario Tre Colori (poesia, narrativa, sceneggiatura), Giornata del libro, Giornata dell’attore e Fotocanzone.

«Una caratteristica rilevante del festival di Lenola è stata sempre quella di lanciare e valorizzare autori, che dopo un arco di tempo hanno ottenuto un grande successo nelle sale cinematografiche o si sono imposti in premi importanti - spiegano dall'organizzazione - e parallelamente vedere la partecipazione di autori, che hanno deciso di spedire le loro opere al concorso “Inventa un Film” dopo essersi affermati già nei festival e nei premi più importanti del mondo».

Per iscriversi gratuitamente all’edizione 2022 del festival Inventa un Film Lenola o per ulteriori informazioni si può visitare il sito ufficiale inventaunfilm.it, la pagina e il gruppo facebook o linkedin della manifestazione, l’account instagram di Inventa un Film, contattare la direzione artistica al 340/8014229 oppure inviare una mail all’indirizzo inventaunfilm@inventaunfilm.it .