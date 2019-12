Lega tumori di Latina, Nicoletta D'Erme eletta presidente. Il nuovo direttivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo presidente per la Lega tumori (Lilt) di Latina. Si tratta di Nicoletta D'Erme che nei mesi scorsi ha svolto il ruolo di commissario. Una elezione che era nell'aria in un momento delicato della vita associativa.«Ci si sta misurando - ha scritto la presidente sul periodico Passavoce dell'Associazione - per il riassetto interno la predisposizione di tutta la struttura a recepire le norme del codice per il terzo settore per operare nel rispetto del nuovo corso e nello stesso tempo potenziare ancora di più la struttura organizzativa». La D'Erme si dice certa che «l'entusiasmo, l'impegno delle volontarie dei volontari tutti e degli operatori che assicurano la loro straordinaria presenza, ci farà superare bene anche questa fase di passaggio verso la nuova Associazione provinciale della Lilt».Vicepresidente vicario è il senologo Fabio Ricci al quale è conferita la delega per la sezione di Gaeta e nuove sedi territoriali, vicepresidente Alberto Pacchiarotti che è anche responsabile scientifico. Del consiglio direttivo provinciale fanno parte anche i consiglieri Edoardo Bottoni (coordinatore gruppo giovani), Emanuele Cozzi (rapporti con gli enti), Anna Maria De Cave (ufficio organizzazione) e Rita Salvatori (direzione sanitaria degli ambulatori). L'organo di controllo è coordinato da Alessandro Novaga e composto da Maria Cristina Fois e Francesco Lauretti