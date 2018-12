Le pratiche "verdi" di Acqualatina nel primo rapporto sulla sostenibilità di Utilitalia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche il bilancio “verde” di Acqualatina nel Primo rapporto di sostenibilità “Misurarsi per migliorarsi”, lanciato da Utilitalia (la Federazione che riunisce le aziende italiane che si occupano di acqua ambiente e energia), curato con la collaborazione della Fondazione Utilitatis, presentato a Roma in occasione dell’assemblea generale della Federazione.Promozione delle buone pratiche, crescita infrastrutturale, innovazione, ricerca, sviluppo sostenibile.Sono questi i capisaldi presi in considerazione dal report delle aziende dei servizi pubblici, grazie a un’analisi che ha censito 300 indicatori ed è stata effettuata tra giugno e settembre su 127 aziende che complessivamente rappresentano l’88% dei lavoratori del sistema, tenendo in considerazione i 17 obiettivi sullo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.«Il Report realizzato con Utilitalia è per noi un importante terreno di confronto con le altre realtà gestionali e uno stimolo per migliorare sempre più il nostro servizio» - ha detto il presidente di Acqualatina, Michele Lauriola.Per l'amministratore delegato, Raimondo Besson: «Il valore della sostenibilità, declinato in àmbito sociale, economico e ambientale, è parte integrante di ogni nostra attività. Le politiche e le scelte per la sostenibilità economica, sociale e ambientale, come le azioni di inclusione sociale, la riduzione dell’inquinamento e la salvaguardia delle risorse idriche, sono le iniziative messe in atto da Acqualatina e dalle altre realtà italiane».