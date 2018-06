Le origini dell'antica "Tarracina", oggi in Comune la presentazione del saggio dell'architetto Mario Di Mario

di Rita Recchia

Oggi alle ore 16 presso la sala giunta del Comune di Terracina verrà presentato il saggio storico dal titolo "Tarracinae: urbes prona in paludes" dell'architetto Mario Di Mario (Innuendo Editore). La prefazione del saggio è a cura del prof. Rosario Malizia che presenterà il volume. Modera Massimo Lerose per la serie di incontri di "Aspettando il Terracina Book Festival" giunto alla nona edizione (31 agosto - 2 settembre).



Il saggio dell'architetto Di Mario si presenta come uno studio fondamentale per chi vuole conoscere dove, come e perché sia nata l'antichissima "Tarracina" prima ancora che diventasse la volsca Anxur.



Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA