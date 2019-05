Basket: le Officine Ceccaci Pontinia battono la Nomen Angels Roma (66-60) e salgono in C Gold

Leggi l'articolo su Il Messaggero cartaceo e Digital di domani, 31 maggio 2019

Le Officine Ceccacci Pontinia battono la Nomen Angels Roma per 66-60 (pt 10-11, st 23-31, tt 48-46) e chiudono la finalisssima play-off per salire nella serie C Gold con un secco 2-0. Alla fine c'é solo spazio per i festeggiamenti al termine di un'annata da incorniciare, ma anche costellata di problemi, il più grande di tutti quello di dover rinunciare a giocare le gare sul proprio campo, a causa del maltempo che a fine ottobre rese inagibile il palasport di Pontinia. Nel panorama del basket pontino, le Officine Ceccacci del presidente Alessandro Riccardi, approdano così alla quarta serie della pallacanestro nazionale, niente male per un club nato tre stagioni fa: Nardin 18, D'Orazio 20, D'Anolfo 2, Saggese 6, Cassandra 7, Laera ne, Caldarozzi 3, Tricarico 3, Fabbri, Picarazzi n.e., Berardi 7. All. Morassi: Formiconi 10, Faccenda 7, Di Marino, Bontempi 2, Cassì 2, Comastri ne, Chirichilli 19, Battilocchi 10, D'Alessio 3, Cro 7. All. BelisarioLe foto provengono dal profilo Facebook della Virtus Basket Pontinia