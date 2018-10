Le Giornate pediatriche pontine al centro Coni di Formia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Federazione Italiana Medici Pediatri di Latina (FIMP Latina), organizza il 6 e 7 ottobre, preso il Centro Coni di Formia, la 2^ edizione delle “Giornate Pediatriche Pontine”. Si discuterà dei disturbi e delle patologie della sfera sessuale nel bambino e nell’adolescente, di endocrinologia pediatrica, di asma, di gastroenterologia. Non mancheranno tavole rotonde di approfondimento su due temi di pressante attualità quali le vaccinazioni e il neurosviluppo. Si farà anche il punto sui progetti già in progress come quello dedicato alla prevenzione e contrasto alla violenza sui minori.Sarà importante la presenza della scuola, con esponenti dell’USR Lazio e dell’USP di Latina che interverranno nella tavola rotonda ove ci si confronterà sul tema “Autismo quale patologia”, che richiede interventi integrati e di rete a supporto dei bambini e delle loro famiglie. Tra gli invitati il presidente Fimp Paolo Biasci, il direttore del Distretto Asl Antonio Graziano, il presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Giovanni Righetti, il direttore sanitario dell’Asl di Latina Giuseppe Visconti e il presidente Sip Alberto Villani.Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di 12 crediti formativi di Educazione continua in Medicina per le categorie di medico chirurgo, infermiere, infermiere pediatrico e farmacista.