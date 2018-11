Le Fiamme Gialle di Sabaudia premiano i medagliati ai mondiali di canottaggio

Oggi, a Sabaudia, presso il teatro delle Fiamme Gialle ha avuto luogo l’incontro con gli atleti delle Fiamme Gialle, medagliati ai recenti campionati del mondo di canottaggio, disputati a Plovdiv, in Bulgaria, lo scorso settembre. Molte le autorità intervenute del mondo dello sport come il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale, il vice Presidente, Andrea Vitale, il segretario generale della F.I.C., Maurizio Leone e il consigliere Dario Crozzoli. Presenti, inoltre, autorità politiche da sempre vicine alle Fiamme Gialle come il vice Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella e il sindaco del Comune di Sabaudia, Giada Gervasi. A fare gli onori di casa, il comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, il generale Raffaele Romano. Presenti anche il comandante provinciale, il colonnello Michele Bosco e il comandante del III Nucleo Atleti, il capitano Danilo Cassoni.

Solamente i canottieri delle Fiamme Gialle hanno conquistato tre medaglie, contribuendo in modo significativo, alla vittoria, per il secondo anno consecutivo, del medagliere per nazioni da parte dell’Italia: un oro con il quattro di coppia di Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Filippo Mondelli, un argento con Clara Guerra nel singolo pesi leggeri e un altro argento con Matteo Lodo, atleta proveniente dalla sezione giovanile gialloverde, nel quattro senza senior.

Il generale Romano nel ringraziare i presenti, ha sottolineato la sinergia tra Fiamme Gialle e Federazione Italiana Canottaggio, collaborazione che rende possibili tali risultati. Il Presidente Abbagnale che ha evidenziato l’importante contributo che le Fiamme Gialle danno da sempre alla Nazionale. Un esempio sotto gli occhi di tutti, è Francesco Cattaneo, Direttore Tecnico della Nazionale, ma ancor prima uomo Fiamme Gialle che, nel suo intervento, ha ricordato la sua appartenenza alla Guardia di Finanza e ha evidenziato come questa sia stata fondamentale per la sua crescita professionale e personale.

I campioni del mondo del quattro di coppia, Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Filippo Mondelli, hanno ricevuto una targa commemorativa del risultato raggiunto, consegnata dal vice Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella. A consegnare il riconoscimento alla vice campionessa del mondo Clara Guerra è stato il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale. Infine, il vice campione del mondo Matteo Lodo, è stato premiato dal Presidente Onorario dei Gruppi Sportivi, Gianni Gola. Successivamente il generale Romano ha consegnato il “Trofeo Bellantuono”, vinto dalle Fiamme Gialle come ogni anno dal 2013, alla signora Valentina Bellantuono che lo custodirà per tutto l’anno, fino a quando sarà rimesso in palio per il vincitore del titolo italiano in quattro di coppia senior.

