Le "Città di Fondazione" fanno sistema: i sindaci firmamo la convenzione

I sindaci di sette città del Lazio hanno firmato questa mattina a Latina la Convenzione che dà il via al “Sistema Integrato delle Città di Fondazione”. I sindaci del capoluogo pontino, di Aprilia, Sabaudia, Pontinia, Pomezia, Guidonia-Montecelio e Colleferro avviano così il percorso per mettere a sistema le proprie risorse e i propri "tesori" per creare una rete che favorisca il turismo. La firma è arrivata al termne della tavola rotonda “La Cultura fa sistema", dedicata all’Integrazione dei sistemi culturali alla quale hanno il sottosegretario del Ministero dei Beni Culturali Lorenza Bonaccorsi, il capo di gabinetto della Regione Lazio Albino Ruberti, il direttore dei Musei Nazionali del MIBAC Antonio Lampis, la direttrice della Galleria Borghese di Roma Anna Coliva, il presidente della Quadriennale Umberto Croppi e l’Economista Marco Causi. La tavola rotonda è stata moderata dalla giornalista Laura Larcan e le conclusioni le ha tirate l’Assessore alla Cultura Silvio Di Francia che ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione tra le sette città del Lazio.