Le aziende Molino ‘7cento e Marco Carpineti tra le migliori produttrici di olio extravergine al mondo

Le due aziende coresi Molino ‘7cento e Marco Carpineti sono tra le migliori 500 aziende produttrici di olio extravergine al mondo. Lo dice la prestigiosa guida FLOS OLEI 2019, considerata la più importante pubblicazione di settore a livello internazionale.Entrambi gli EVOO coresi inseriti nella Flos Olei 2019, il MOLÌ di Molino ‘7cento (punt. 86) e il MO’MO’ di Carpineti (punt. 85), sono prodotti dai frutti di oliveti centenari, monocultivar Itrana.Molino ‘7cento è un'azienda giovane, ma si sta rapidamente imponendo grazie alla passione dei professionisti che vi lavorano e che puntano tutto sulla qualità di prodotti unici, come lo zafferano di Cori, frutti antichi, come la pera Abate e la mandorla Tuono, e piante autoctone del territorio.L’Azienda Marco Carpineti è una conferma tra le realtà coresi e pontine. Nota a livello nazionale e internazionale soprattutto per i suoi vini, ha una produzione di EVOO minore per quantità rispetto a quella vitivinicola ma certamente non per qualità, come dimostra l’inserimento nella Flos Olei 2019.