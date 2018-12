Latina, Giri sferza Lbc: «Dobbiamo tornare tra la gente»

Ultimo aggiornamento: 10:59

«Dobbiamo riconnetterci con la città, ricominciare a stare con le persone, ascoltare le istanze che provengono dai cittadini e provare a dare risposte». E il compito che si è assunto Francesco Giri, 32 anni, neo segretario di latina Bene Comune. Le sue prime parole sono l'ammissione che qualcosa, molte cose probabilmente, nel movimento che ha portato damiano Coletta alla guida del Comune di Latina non hanno funzionato come dovevano.Raccoglie l'eredità di Pietro Gava nel momento più difficile ma non intende nascondersi e nascondere i problemi. Viene da Lbc giovani e non fa fatica ad ammettere che proprio dai giovani bisogna recuperare il tempo perduto. Giri intende farlo nell'unico modo che ritiene giusto: lavorando. «Non mi piace lo scontro politico, preferisco il confronto e soprattutto l'ascolto, l'operazione di ricondivisione deve puntare a ritrovare una connessione empatica con il tessuto cittadino. Quando dico che dobbiamo tornare tra la gente, non è un passaggio retorico, dobbiamo tornare a fare quello che in campagna elettorale ci è riuscito benissimo, ascoltare e proporre soluzioni adeguate ai nostri principi. Mi rendo conto che è difficile uscire dalle logiche ideologiche, ma dobbiamo mettere al centro il nostro orgoglio di appartenenza». A lui sono arrivati gli auguri di Marino Sabatino, presidente vicario del movimento, e del sindaco Damiano Coletta: «Ne ho sempre apprezzato l'autonomia di pensiero e di analisi, accompagnata dalla visione politica. La sua elezione all'unanimità dice il resto».