Lavoro: saldatori e operai metalmeccacini cercansi, reclutamento ad Aprilia

Si cercano saldatori e operai metalmeccanici in un "career day" che si svolgerà ad Aprilia mercoledì 24 ottobre. Lo organizza l'agenzia per il lavoro Etjca e si svolgerà nella filiale di via Pietro Mascagni.L'agenzia collabora con grandi aziende del settore industriale e il career day rappresenta un’occasione per mettere in contatto coloro che sono alla ricerca di una posizione lavorativa con le realtà imprenditoriali del territorio di Aprilia. Orientamento al lavoro, raccolta di candidature e presentazione delle diverse opportunità lavorative nell’ambito industriale, sono solo alcune delle attività che si svolgeranno durante la giornata.«Le giornate di recruiting sono un momento molto importante di incontro con i nuovi talenti. Sono fondamentali per raccogliere candidature e dare la possibilità a chi cerca lavoro di trovare un’occupazione in linea con il proprio profilo – sottolinea Valerio Balestra, unit manager di Aprilia. Scegliere di affidarsi a un’agenzia per il lavoro consente al candidato di usufruire dei molteplici servizi che vanno dalla ricerca del primo impiego, al reinserimento in una nuova realtà, senza dimenticare i numerosi corsi di formazione professionali per accrescere la propria esperienza». Per partecipare è necessario pre-iscriversi inviando una mail a info.aprilia@etjca.it