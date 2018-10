Lavoro nero, due arresti: la merce era destinata ad aziende del Mof di Fondi

Sfruttavano immigrati nei campi e il raccolto era destinato a due aziende con sede a Fondi, all'interno del mercato ortofrutticolo, nonché a Falciano del Massico, in provincia di Caserta. Sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza un uomo di 49 anni, tunisino, e la compagna ucraina, gravemente indiziati del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.



I due, secondo gli accertamenti delle Fiamme gialle di Mondragone, hanno reclutato quotidianamente decine di persone straniere in stato di bisogno e in condizioni di sfruttamento per la raccolta di prodotti ortofrutticoli. Le attività si svolgevano su terreni del casertano e la merce era destinata fra l'altro anche alle due aziende del Mof. © RIPRODUZIONE RISERVATA