Lavori urgenti: lunedì 25 novembre resterà chiuso il mercato annonario di Latina

Il Comune di Latina ha emsso una ordinanza con cui dispone per lunedì 25 novembre la chiusura del mercato annonario di via don Minzoni, visto che la struttura «necessita di un intervento manutentivo da svolgersi con la massima sollecitudine» e che «dovrà essere eseguito in orario di chiusura del Mercato». Gli interventi sono stati programmati per lunedì 25 novembre e agli operatori del Mercato Annonario è stata comunicata la chiusura programmata. Nei giorni scorsi si erano infatti verificate copiose infiltrazioni d'acqua in almeno tre punti della struttura, per questo si è deciso di intervenire con urgenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA