Lavori tra Campoleone e Nettuno fra 31 ottobre e 4 novembre, bus al posto dei treni: le fermate

Ultimo aggiornamento: 12:43

La linea ferroviaria tra Campoleone e Nettuno subirà interventi di potenziamento tecnologico fra il 31 ottobre e il 4 novembre, con modifiche alla circolazione ferroviaria e la presenza di bus al posto dei treni. Lo comunica Rete ferroviaria italiana (Rfi), rendendo noto che sarà impiantato l’apparato centrale computerizzato multistazioni (Accm) «innovativo sistema per la gestione del traffico ferroviario e dell’informazione ai viaggiatori».Rfi «istallerà un impianto che permetterà il controllo della circolazione ferroviaria direttamente dalla “cabina di regia” di Roma Termini». Per questo motivo sarà modificato il programma di circolazione dei treni della linea FL8 (Roma – Nettuno) che ha tre fermate - Campoleone, Aprilia e Campo di Carne - in provincia di Latina.Il servizio sarà organizzato con i treni da Roma Termini a Campoleone e viceversa e con autobus da Campoleone a Nettuno in entrambi i sensi di marcia. E' stato predisposto un programma di servizi sostitutivi, effettuati con bus gran turismo, che fermeranno in tutte le stazioni. Inoltre, saranno predisposti servizi aggiuntivi, con diversi bus collocati nei punti strategici della linea, pronti ad intervenire in caso di necessità.Le partenze dei bus da Nettuno, rispetto all’orario normalmente previsto per i treni, sono anticipate di circa 20 minuti. Gli autobus fermeranno nel piazzale antistante la stazione di Aprilia, mentre a Campoleone nel parcheggio su via Apriliana e a Capo di Carne alla fermata Cotral su via Nettunense, all'altezza della stazione.Modifiche riguardano anche il territorio di Anzio e Nettuno, con i bus che a Padiglione, Lido di Lavinio, Marechiaro e Anzio Colonia utilizzeranno le fermate Cotral su via Nettunense. A Nettuno, invece, arrivi e partenze saranno in via Matteotti, di fronte alla Basilica Madonna delle Grazie«Le modifiche della circolazione e gli orari dei bus, che potranno variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, sono già consultabili su trenitalia.com» - conclude la nota di Rfi