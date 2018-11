© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si giocherà al Palazzettto dello Sport di Cisterna la partita tra Top Volley Latina e Castellana Grotte. Nessun dietrofront, ma solo un gran lavoro da parte dei dirigenti della Top Volley che non si sono arresi di fronte al diniego della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli, e dell’intero staff del Comune di Cisterna che ha continuato a lavorare con la coordinazione del dirigente Mauro Bruno. Il risultato è arrivato nella serata di oggi, quando la dottoressa Monica Ferrara Minolfi, Commissario prefettizio del comune di Cisterna su parere favorevole della Commissione che lei stessa aveva riconvocato d’urgenza e che ha rilevato come alcuni lavori erano stati completati, ha firmato l’ordinanza che autorizza la Top Volley a giocare domani domenica 25 novembre alle 18 la partita contro Castellana Grotte.Restano da sistemare alcune pratiche burocratiche che dovranno essere assolte entro il prossimo 3 dicembre, data in cui la commissione tornerà a riunirsi per verificare.Dunque via libera a una partita delicatissima per la Top Volley.“Abbiamo corso un rischio non da poco - dice il presidente Gianrio Falivene - ma come è nel nostro dna di sportivi abituati a lottare, non ci siamo arresi. E mentre eravamo impegnati tra telefonate e incontri ho continuato a dire ai ragazzi della squadra tirate dritto che domani giochiamo!”.Domani (domenica 25) pomeriggio alle 18 (diretta su LegaVolley Channel, canale a pagamento) Top Volley Latina e Castellana Grotte si affronteranno alle 18 nel palazzetto di Viale delle Province a Cisterna per una partita davvero delicatissima ai fini della lotta per non retrocedere. Castellana Grotte è ultima in classifica a 2 punti (Latina è terzultima a 7) ed è quindi determinate accaparrarsi l’intera posta in palio per lasciare i pugliesi alle spalle con un buon margine e guardare verso i prossimi impegni.